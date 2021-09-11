На PlayStation Showcase 2021 японські розробники з ShiftUp продемонстрували геймплей інтенсивної гри у жанрі "beat 'em up" – Project Eve. Проєкт точно прийдеться до смаку фанатам жанру, адже його творці надихалися досить успішними та відомими франшизами.

Дивовижно Раґнарок вже близько: Santa Monica Studio показала перший трейлер відеогри God Of War: Ragnarok

У 2017 році світ побачила Nier: Automata, розроблена PlatinumGames. Гра переносить гравців у далеке майбутнє, де андроїди та машини зіткнулися у, здавалося б, нескінченній війні. Складний та глибокий сюжет гри у комплекті з невпинним екшеном забезпечив проєкту велику любов геймерів та комерційний успіх, що відкрили шлях для ігор подібної стилістики, таких як Project Eve.

Події пригодницького проєкту відбуватимуться в недалекому майбутньому на зруйнованій Землі, а на гравців очікуватимуть нескінченні сутички з небезпечними, до цього небаченими ворогами. Головним персонажем гри стане могутня Єва, озброєна гігантським мечем, а на її шляху будуть траплятися харизматичні товариші допомога яких у цьому жорстокому світі майбутнього буде вкрай необхідна.

Геймплейний трейлер Project Eve



Геймерам у мережі шалено сподобався трейлер проєкту. Ще б пак, адже самі розробники розповіли, що черпали натхнення з таких мастодонтів індустрії як вже згаданий NieR: Automata, God of War та Bayonetta. Захопливий ігровий процес Project Eve, показаний на PlayStation Showcase 2021, з неймовірними локаціями, гігантськими ворогами, мальовничими боями та харизматичною героїнею став одним із відкриттів виставки та змусив багатьох любителів відеоігор додати гру до свого "списку бажаного".

Єдиним мінусом можна назвати тимчасову відсутність інформації про дату релізу, проте проєкт буде доступний на великому розмаїтті ігрових пристроїв: ПК, Xbox One, PlayStation 4 та PlayStation 5.