Шанувальник серії Assassin's Creed створив петицію, а чимала кількість геймерів його підтримала. Гравці хочуть, щоб розробники видалили ігрову крамницю та систему мікротранзакцій.

Ми вже розповідали вам про конфлікт геймерів та розробників відеогри Assassin's Creed Valhalla. Шанувальники серії дуже розчаровані політикою компанії Ubisoft, а також активно намагаються достукатися до авторів своєї улюбленої франшизи.

До теми Платного контенту стає все більше: шанувальники відомої відеогри розчаровані політикою Ubisoft

Геймери незадоволені, бо для Assassin's Creed Valhalla майже не виходить безплатного контенту, а сама відеогра погано підтримується розробниками. Щоправда, найбільше фанатів дратує ігрова крамниця із назвою Helix Store, яка дуже активно оновлюється новими предметами.

Наприклад, у самій грі є 9 безплатних сетів броні, а кількість платних вже не менше, хоча пройшло лише декілька місяців з виходу відеогри. Також компанії Ubisoft пригадали й бустери досвіду для кампанії. Така активна робота над платними предметами для крамниці дуже дратує шанувальників серії. Автор петиції Коннор Моган відзначив наступне:

Важко не помітити, що франшиза використовується як інструмент для продажів мікротранзакцій. Той факт, що загальна ціна всіх цих наборів більше, ніж сама гра, ганебний. Зазначу, якщо ви придбали сезонний пропуск, то все одно не отримаєте доступ до предметів та наборів з Helix Store.

Фанат також відзначив, що розробникам потрібно більше уваги приділяти розвитку основного контенту, щоб геймери проводили у відеогрі більше часу. Коннор пропонує повністю прибрати ігровий магазин із майбутніх відеоігор цієї серії, а також додати у гру більшу кількість наборів, які можна безплатно отримувати за виконання завдань.

Моган не впевнений, що він та інші гравці зможуть вплинути на компанію Ubisoft. Тому Коннор запропонував всім свідомим геймерам бойкотувати крамницю Helix Store. Він вважає, що це єдиний спосіб боротися із мікротранзакціями. Наразі петицію вже підписало понад 2 тисячі геймерів. Також варто зазначити, що блогер Fizhy вже неодноразово розбирав цю проблему, тому пропонуємо вам ознайомитися з його відео.

Огляд проблеми мікротранзакцій в Assassin's Creed Valhalla від Fizhy: відео