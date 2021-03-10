Поклонник серии Assassin's Creed создал петицию, а немалое количество геймеров его поддержало. Игроки хотят, чтобы разработчики удалили игровой магазин и систему микротранзакций.

Мы уже рассказывали вам о конфликте геймеров и разработчиков видеоигры Assassin's Creed Valhalla. Поклонники серии очень разочарованы политикой компании Ubisoft, а также активно пытаются достучаться до авторов своей любимой франшизы.

К теме Платного контента становится все больше: фанаты известной игры разочарованы политикой Ubisoft

Геймеры недовольны, потому что для Assassin's Creed Valhalla почти не выходит бесплатного контента, а сама видеоигра плохо поддерживается разработчиками. Правда, больше всего фанатов раздражает игровой магазин под названием Helix Store, который очень активно обновляется новыми предметами.

Например, в самой игре есть 9 бесплатных наборов брони, а количество платных уже не меньше, хотя прошло только несколько месяцев с выхода видеоигры. Также компании Ubisoft вспомнили и бустеры опыта для кампании. Такая активная работа над платными предметами для магазина очень раздражает поклонников серии. Автор петиции Коннор Моган отметил следующее:

Трудно не заметить, что франшиза используется как инструмент для продажи микротранзакций. Тот факт, что общая стоимость всех этих наборов больше, чем сама игра, позорный. Отмечу, если вы приобрели сезонный пропуск, то все равно не получите доступ к предметам и наборам с Helix Store.

Фанат также отметил, что разработчикам нужно больше внимания уделять развитию основного контента, чтобы геймеры проводили в видеоигре больше времени. Коннор предлагает полностью убрать игровой магазин из будущих видеоигр этой серии, а также добавить в игру большее количество наборов, которые можно бесплатно получать за выполнение заданий.

Моган не уверен, что он и другие игроки смогут повлиять на компанию Ubisoft. Поэтому Коннор предложил всем сознательным геймерам бойкотировать магазин Helix Store. Он считает, что это единственный способ бороться с микротранзакциями. Сейчас петицию уже подписали более 2 тысяч геймеров. Также стоит отметить, что блогер Fizhy уже неоднократно разбирал эту проблему, поэтому предлагаем вам ознакомиться с его видео.

Обзор проблемы микротранзакций в Assassin's Creed Valhalla от Fizhy – видео