Геймеры критикуют видеоигру Assassin's Creed Valhalla за систему микротранзакций. Поклонники отмечают, что после релиза в игру добавляют только платный контент.

Пользователь с никнеймом Zuazzer решил задеть интересную тему на известной платформе Reddit. Он поделился своими мыслями относительно политики компании Ubisoft, а геймеры его поддержали, потому что пост уже собрал более 5 тысяч лайков и почти 900 комментариев.

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Геймер отметил, что сейчас в видеоигре есть 9 бесплатных сетов брони, которые можно получить выполняя различные задания или исследуя игровой мир. Однако, эти наборы не так и просто получить, а некоторые доспехи можно разблокировать только на поздних этапах кампании. Но в Ubisoft решили помочь игрокам, поэтому в игровом магазине постоянно появляются новые сеты брони. За эти месяцы количество платных наборов выросло уже до 9. Интересно, что такие доспехи нельзя назвать косметическими, так как они имеют очень хорошие бонусы, которые существенно влияют на геймплей.

Этот факт очень беспокоит геймеров, хотя это еще трудно назвать классическим примером "заплати, чтобы выиграть". Также поклонникам не нравится, что Ubisoft почти не добавляет в игру бесплатный контент. За это время вышло несколько стандартных патчей, а также в видеоигре прошло одно тематическое событие. Также в игру пока не добавили режим "Новая игра+", виртуальный музей, а также функцию трансмогрификации брони (изменение внешнего вида доспехов).

Интересно, что Assassin's Creed Odyssey поддерживалась разработчиками лучше, потому что для этого проекта вышло немало бесплатных дополнений. Также стоит отметить, что эту тему не обошли авторы авторитетного издания Screenrant, а также ютубер Fizhy. Правда, компания Ubisoft пока никак не отреагировала на такую критику от сообщества.

Обзор проблемы микротранзакций в Assassin's Creed Valhalla от Fizhy – видео