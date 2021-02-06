Платного контенту стає все більше: шанувальники відомої відеогри розчаровані політикою Ubisoft

Геймери критикують відеогру Assassin's Creed Valhalla за систему мікротранзакцій. Шанувальники відзначають, що після релізу у гру додають лише платний контент.

Користувач із нікнеймом Zuazzer вирішив зачепити цікаву тему на відомій платформі Reddit. Він поділився своїми думками щодо політики компанії Ubisoft, а геймери його підтримали, бо пост вже зібрав понад 5 тисяч лайків та майже 900 коментарів.

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Геймер відмітив, що зараз у відеогрі є 9 безкоштовних сетів броні, які можна отримати виконуючи різноманітні завдання чи досліджуючи ігровий світ. Проте, ці набори не так й просто отримати, а деякі обладунки можна розблокувати лише на пізніх етапах кампанії. Але в Ubisoft вирішили допомогти гравцям, тому в ігровій крамниці постійно з'являються нові сети броні. За ці місяці кількість платних набор зросла вже до 9. Цікаво, що такі обладунки не можна назвати косметичними, бо вони мають дуже гарні бонуси, які істотно впливають на геймплей.

Цей факт дуже непокоїть геймерів, хоча це ще важко назвати класичним прикладом "заплати, щоб виграти". Також шанувальникам не подобається, що Ubisoft майже не додає у гру безкоштовний контент. За цей час вийшло декілька стандартних патчів, а також у відеогрі пройшла одна тематична подія. Також у гру поки не додали режим "Нова гра+", віртуальний музей, а також функцію трансмогріфікації броні (зміна зовнішнього вигляду обладунків).

Цікаво, що Assassin's Creed Odyssey підтримувалася розробниками краще, бо для цього проєкту вийшло чимало безкоштовних доповнень. Також варто зазначити, що цю тему не оминули автори авторитетного виданням Screenrant, а також ютубер Fizhy. Щоправда, компанія Ubisoft поки ніяк не відреагувала на таку критику від спільноти.

Огляд проблеми мікротранзакцій в Assassin's Creed Valhalla від Fizhy – відео