Фанати розкритикували розробників: новій героїні Genshin Impact зменшили розмір грудей – фото

Шанувальники Genshin Impact незадоволені останнім патчем для їх улюбленої відеогри. Розробники цього проєкту вирішили трохи змінити модель персонажки Розарії.

Розробники із miHoYo поділилися деталями оновлення 1.4 для відеогри Genshin Impact. Шанувальники гри дуже уважно ознайомилися з чималою кількість змін цього патчу, але один факт їх дуже розчарував та навіть розлютив. Геймери незадоволені зменшенням розміру грудей Розарії й активно дискутують на цю тему у мережі.

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Розарія з'явилася у відеогрі Genshin Impact ще в оновленні 1.2, а також була дуже важливою сюжетною героїнею. Вона сподобалася чималій кількості геймерів, тому розробники із miHoYo вирішили зробити її ігровою персонажкою. Зрозуміло, що фанати Genshin Impact дуже зраділи цьому факту, але все одразу пішло не за планом. Геймери в одному з трейлерів помітили, що модель Розарії достатньо змінили.

Шанувальники вже заполонили офіційні форуми гри, а також активно вимагають повернути стару модель цієї героїні. Розробники поки не виступали з офіційною заявою щодо цієї ситуації, тому фанати почали ділитися різноманітними теоріями. Деякі вважають, що розмір грудей Розарії зменшили через сувору цензуру у Китаї. Таку теорію важко назвати правдивою, бо анімації грудей під час руху не були змінені.

Тому більшість геймерів впевнені, що це не основна причина таких змін героїні. Річ у тім, що всі моделі персонажок у Genshin Impact поділені на три стандартні типи. Тобто розробники використовують вже готові моделі, а не створюють щоразу абсолютно нові. Здається, цього разу автори також вирішили зекономити час та фінанси, тому й не стали працювати над новою моделлю. Виявилося, що фанатам Genshin Impact такий підхід дуже не сподобався, тому вони активно висловлюють своє невдоволення та вимагають змін.

Розарія після і до оновлення 1.4 / Фото форум HoYoLAB