Зовсім нещодавно в ультрапопулярній ММО від китайської компанії miHoYo вийшло чергове оновлення, яке окрім гір контенту додало в гру нову могутню персонажку – Сьогун Райден, яка стала справжнім яблуком розбрату між розробниками та фанатами гри.

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Вся справа – у зруйнованих очікуваннях. Річ у тому, що під час закритого бета-тесту оновлення, опис здібностей Райден потрапив у мережу і викликав зацікавлення геймерів. Через витік інформації гравці дізналися, що вміння майбутньої героїні добре доповнюють здатності іншої популярної персонажки – Бей Доу.

Саме через це багато користувачів вважали Райден цікавим варіантом для розширення власного віртуального загону та купили її відразу після виходу оновлення, але швидко розчарувалися, адже здібності героїні відрізнялися не лише від чуток, але й від офіційного опису розробників. Щобільше, він навіть ще кілька разів змінювався вже після релізу патчу.

Усе через неї / зображення gamepressure.com

Ясна річ, що такий стан справ викликав справжнє обурення серед багатомільйонної армії фанатів гри. Особливо сильно хвиля негативу прокотилася офіційними китайськими та англомовними форумами, а деякі користувачі порівняли поведінку розробників зі статтею кримінального кодексу про "корпоративний обман". Слід сказати, що частину таких радикальних коментарів розробники навіть видалили.

На горе творцям проєкту, знайшлися ще більш відчайдушні користувачі, які вирішили піти набагато далі від гнівних постів та пригрозили miHoYo судовим позовом. Один із таких геймерів до того ж додав до скарги фотографію власної адвокатської ліцензії.

Адвокатська ліцензія геймера поруч з його ніком на форумі (на листочку) / зображення bbs.mihoyo.com

А інший й узагалі, судячи з усього, таки подав на розробників до суду через електронні ресурси, про що і повідомив на іншому форумі. Самі ж miHoYo поки що ніяк не коментували ситуацію.

Слід сказати, що це не вперше, коли користувачі Genshin Impact невдоволені роботою творців гри. Наприклад весною фанати були роздратовані змінами зовнішності однієї з героїнь, а ще раніше закидали розробникам звинувачення у расизмі. Проте тоді ситуації були не такими серйозними, адже до реальних судових позовів так і не дійшло. Надіємося, що і зараз компанія зможе порозумітися з шанувальниками власного проєкту.