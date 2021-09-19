Совсем недавно в ультрапопулярний ММО от китайской компании miHoYo вышло очередное обновление, которое кроме гор контента добавило в игру нового мощного персонажа – Сегун Райден, которая стала настоящим яблоком раздора между разработчиками и фанатами игры.

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Причина – разрушенные ожидания. Дело в том, что во время закрытого бета-теста обновления, описание способностей Райден попало в сеть и вызвало интерес геймеров. Из-за утечки информации игроки узнали, что умения будущей героини хорошо дополняют способности другого популярного персонажа – Бей Доу.

Именно поэтому многие пользователи посчитали Райден интересным вариантом для расширения собственного виртуального отряда и купили ее сразу после выхода обновления, но быстро разочаровались, ведь способности героини отличались не только от слухов, но и от официального описания разработчиков. Более того, оно даже еще несколько раз менялось уже после релиза патча.

Все из-за нее / изображение gamepressure.com

Понятно, что такое положение дел вызвало настоящее возмущение среди многомиллионной армии фанатов игры. Особенно сильно волна негатива прокатилась официальными китайскими и англоязычными форумами, а некоторые пользователи сравнили поведение разработчиков со статьей уголовного кодекса о "корпоративном обмане". Следует сказать, что часть таких радикальных комментариев разработчики даже удалили.

На горе создателям проекта, нашлись еще более отчаянные пользователи, решившие пойти гораздо дальше гневных постов и пригрозивших miHoYo судебным иском. Один из таких геймеров к тому же добавил к жалобе фотографию собственной адвокатской лицензии.

Адвокатская лицензия геймера рядом с его ником на форуме (на листочке) / изображение bbs.mihoyo.com

А другой и вообще, судя по всему, таки подал на разработчиков в суд через электронные ресурсы, о чем и сообщил на другом форуме. Сами же miHoYo пока никак не комментировали ситуацию.

Следует сказать, что это не первый раз, когда пользователи Genshin Impact недовольны работой создателей игры. Например, весной фанаты были раздражены изменениями внешности одной из героинь, а еще раньше предъявляли разработчикам обвинения в расизме. Однако тогда ситуации были не такими серьезными, ведь до реальных судебных исков так и не дошло. Надеемся, что и сейчас компания сможет объясниться с поклонниками собственного проекта.