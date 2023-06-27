Шанувальники GTA 6 з'ясували ім'я ще одного голлівудського актора, який з'явиться у грі

Геймери впевнені, що знайшли ще одного голлівудського актора, який отримав роль у довгоочікуваній GTA 6, після того, як у його резюме з’явилася таємнича кодова назва проєкту від Rockstar Games. Деталі – у матеріалі.

Хоча Rockstar тримає розробку Grand Theft Auto 6 у величезній таємниці, масштабний торішній витік та інші постійні зливи відкривають все більше деталей про ще навіть не анонсований проєкт.

Важливо PIN-UP Foundation завершує гуманітарну місію у Херсоні

Так стало відомо, що головну роль у грі скоріше за все "виконав" актор Браян Зампелла, який останнім часом тільки те й робить, що, здається, натякає на скорий анонс проєкту.

Поки усі продовжують чекати офіційних новин про гру, деякі прискіпливі детективи натрапили на сторінку ще одного актора, яка, на їхню думку, має зв'язок із новою грою у серії GTA.

Минулого року геймери помітили, що в біографії актриси, на ім'я Натонія Моне є інформація про співпрацю з Rockstar Games над проєктом з кодовою назвою "Fireball".

Вона, за думкою розслідувачів, є посиланням на баскетбольний м'яч, охоплений вогнем, який красується на логотипі команди "Маямі Хіт". А події GTA 6, як вже відомо з численних витоків, розгортаються в Вайс-Сіті, віртуальному Маямі.

Тепер шанувальники студії знайшли резюме ще одного голлівудського актора – Реджі Теллі, відомого роботою у серіалі Дивовижна місіс Мейзел і, схоже, він теж бере участь у цьому неоголошеному проєкті.

Скриншот з резюме / Фото JTA Inc. Talent Agency

У резюме зазначено, що "Fireball" не є справжньою назвою гри, а Теллі виконуватиме у ній "допоміжну роль".

Реджі Теллі власною персоною / Фото з imdb

Цікаво, що невдовзі після того, як шанувальники виявили профіль і це набуло розголосу, сторінку було відредаговано, а згадку про таємничий проєкт видалено.