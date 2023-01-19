Цьогоріч оригінальному Mass Effect виповнюється 16 років, а геймери, схоже, лише нещодавно допетрали, що інтро гри це посилання на відомий блокбастер, повідомляє 24 канал.

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Кейсі Хадсон уже довгий час не в BioWare, однак ніхто не перекреслить його внесок в історію студії. Під час перебування в її лавах, розробник працював режисером усієї трилогії Mass Effect та не менш успішної Star Wars: KOTOR, а також деякий час навіть обіймав посаду генерального менеджера.

Увагу ветерана геймдеву привернув вірусний пост користувача твітера під ніком Snizabelle, у якому той поділився скриншотами початкових кадрів двох витворів мистецтва – Mass Effect 2007 року випуску і першої частини голлівудського блокбастера Топ Ґан.

Неозброєним оком, видно, що вони вельми схожі, хоча шрифт і відрізняється. Одначе, якщо вчитатися, то стає очевидно, що структура кожного абзацу, кожнісінького речення, а потім і поява логотипа – усе майже однакове.

І, як виявилося, зроблено це цілком навмисно, що доводить кумедна реакція Хадсона, який "дуже довго чекав", коли це хтось нарешті помітить.

У коментарях чимало геймерів стверджують, що вже знали про це посилання і навіть приводять у приклад кілька тредів про це на платформі Reddit. Тому, звичайно, це був не перший раз, коли фанати ME усвідомили таку очевидну пасхалку, однак вперше це усвідомлення стало настільки вірусним, що потрапило на очі комусь із розробників.

До того ж набагато більше шанувальників франшизи у коментарях були шоковані подібним відкриттям. А до якої когорти геймерів належите Ви?