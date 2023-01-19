В этом году оригинальному Mass Effect исполняется 16 лет, а геймеры, похоже, лишь недавно смекнули, что интро игры это ссылка на известный блокбастер, сообщает 24 канал.

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Кэйси Хадсон уже долгое время не в BioWare, однако никто не перечеркнет его вклад в историю студии. Во время пребывания в ее рядах разработчик работал режиссером всей трилогии Mass Effect и не менее успешной Star Wars: KOTOR, а также некоторое время даже занимал должность генерального менеджера.

Внимание ветерана геймдева привлек вирусный пост пользователя твиттера под ником Snizabelle, в котором тот поделился скриншотами начальных кадров двух произведений искусства – Mass Effect 2007 выпуска и первой части голливудского блокбастера Топ Ган.

Невооруженным глазом видно, что они очень похожи, хотя шрифт и отличается. Однако, если вчитаться, то становится очевидно, что структура каждого абзаца, каждого предложения, а затем и появление логотипа – все почти одинаковое.

И, как оказалось, сделано это совершенно намеренно, что доказывает забавная реакция Хадсона, который "очень долго ждал", когда это кто-то наконец-то заметит.

В комментариях многие геймеры утверждают, что уже знали об этой отсылке и даже приводят в пример несколько тредов об этом на платформе Reddit. Поэтому, конечно, это был не первый раз, когда фанаты ME заметили такую очевидную пасхалку, однако впервые это осознание стало настолько вирусным, что попало на глаза разработчикам.

К тому же гораздо больше поклонников франшизы в комментариях были шокированы подобным открытием. А к какой когорте геймеров принадлежите Вы?