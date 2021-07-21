Результат вражає: фанати вирішили об'єднати The Elder Scrolls та Crusader Kings III – відео

У мережі з'явилася інформація про дуже цікаву модифікацію для гри Crusader Kings III. Команда ентузіастів вирішила перенести всесвіт The Elder Scrolls у цю відеогру.

Напевно, всі шанувальники стратегій знайомі з відеогрою Crusader Kings III, яка вийшла у вересні минулого року. Варто відзначити, що нова частина дуже сподобалася не лише геймерам, а й моддерам, які вже активно взялися за цей проєкт від шведської компанії Paradox Interactive.

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Інформацією саме про таку модифікацію й поділився користувач з нікнеймом TheynT на своєму ютуб-каналі. Геймер показав дебютний трейлер моду Elder Kings 2, а також розповів чимало цікавих деталей про цей амбітний проєкт. Відомо, що над цією глобальною модифікацією працює ціла команда ентузіастів, а загалом вони планують перенести всесвіт The Elder Scrolls у відеогру Crusader Kings III.

У цьому геймплейному трейлері розробники показали глобальну мапу, а також вигляд кількох готових регіонів. Також автори продемонстрували, як будуть працювати різноманітні механіки у їхній модифікації. Відомо, що у грі буде повноцінна система магії, випадкові тематичні події у дусі цього всесвіту, а також релігія з The Elder Scrolls. Також можна побачити, як виглядатиму представники Аргоніанської раси в модифікації Elder Kings 2. З цікавого ще варто відзначити, що зіграти можна буде за будь-якого правителя, а стартувати геймери будуть у 440 чи 450 році Другої ери.

Зрозуміло, що робота ще триває, але вже хочеться відзначити увагу ентузіастів до різноманітних деталей. Загалом цей проєкт дуже сподобався геймерам, а дебютний трейлер за кілька днів зібрав 45 тисяч переглядів. Наостанок варто додати, що поки автори не можуть назвати навіть приблизну дату виходу свого проєкту. Хоча й відзначають, що це має відбутися вже найближчим часом.

Дебютний трейлер модифікації Elder Kings 2 – відео