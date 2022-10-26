Так відбулося й цього разу. Шанувальники гри взялися дискутувати про те, як вдається виживати економіці світу Skyrim. Особливо на тлі громадянської війни.

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Як виживає економіка Skyrim

Фанат Skyrim розпочав дискусію серед шанувальників про стан економіки у вигаданому Тамріелі. Незважаючи на те, наскільки захоплюючим є The Elder Scrolls 5, грі дещо бракує реалізму. Тож шанувальники обговорюють переваги того, якби деякі речі були дещо більш реалістичними.

Стан внутрішньоігрової економіки, ймовірно, не є тим, про що думає пересічний дракононароджений, коли проводить у грі свій час, заробляючи золото на місіях або крадіжках.

Однак, як тільки стає очевидним, що багато людей жебракують на вулицях, не кажучи вже про громадянську війну, яка триває, стає важко не думати про те, чому суспільство досі не розвалилося в цій країні.

Люди приєднуються до дискусії та висувають ідею, що провінція має доволі значний дефіцит експорту. Інші ж підозрюють, що кількість цивільних у кожній столиці цілком може рятувати від краху економіки.

Втім, робоча сила Skyrim, здається, складається в основному з охоронців або бандитів, що свідчить про те, що не так багато цивільних залишилося, аби свою працю вкладати в більш широку економічну систему.

Також дискусія доходить і до того, звідки береться увесь мед та ель. Схоже, медоварня Skyrim Honningbrew є єдиним бізнесом, який справді виробляє медовий напій. Тож виникають питання, як городяни взагалі можуть придбати товар, якщо він походить лише з одного місця.

Тож схоже, що люди, які живуть на цій землі, або знаходяться на межі суспільного та економічного колапсу, або існує якась містична сила, яка не дає всьому зруйнуватися навколо них.

Що цікаво, раніше фанат вирішив дослідити рівень безробіття у Вайтрані зі Skyrim. Аналіз показав, що цей рівень вищий, ніж у США чи Великій Британії.