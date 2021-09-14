Фанати Warzone помітили пасхалку, присвячену чітерам, у трейлері Call of Duty: Vanguard

Незабаром у Warzone з'явиться довгоочікувана система боротьби з чітерами, а один з останніх трейлерів Vanguard приховує досить кумедну пасхалку, присвячену їй. Деталі у матеріалі.

З виходом Call of Duty: Vanguard має вирішитися одна з найбільших проблем успішної королівської битви – чітери. Саме реліз нової частини франшизи принесе фанатам Warzone не лише нову мапу, а й довгоочікуваний античіт, посилання на який помітили у нещодавньому геймплейному трейлері багатокористувацького режиму майбутньої гри.

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Античіт був тим, про що геймери невпинно благали розробників протягом останніх кількох місяців, оскільки гра від Raven Software буквально потопала у чітерах. Окрім стандартних wallhack та aimbot шахраї проявляли все більший креатив, стаючи невразливими до атак гравців чи навіть літаючи на транспортних засобах, не дуже для цього призначених.

Творці проєкту проводили масштабні хвилі банів, караючи нечесних геймерів, проте через те, що Warzone безплатна гра тим нічого не вартувало створювати нові акаунти та продовжувати псувати ігровий досвід мільйонам користувачів. Проте скоро це повинно закінчитися.

Популярний ютубер JGOD у новому відео, присвяченому багатокористувацькому режимові Vanguard, помітив пасхалку, яка ймовірно означає, що розробники вже ситі по горло ситуацією з чітерами та готові "розчохлити банхаммер".

У той час, коли більшість геймерів були зосереджені на трейлері нової тихоокеанської мапи для Warzone, JGOD у іншому відео помітив дуже круту деталь. У якийсь момент геймплейного трейлеру оперативник розмахує молотком, щоб прикінчити ворога й у цей момент на зброї можна помітити чіткий надпис "BAN".

Банхаммер – (серед геймерів) – великий уявний молот, який використовується розробниками для блокування нечесних гравців.

Така увага до деталей ще більше підігріла інтерес спільноти до майбутніх змін, які очікують королівську битву, адже якщо розробники так серйозно налаштовані, значить вони провели плідну роботу над тим, щоб раз і назавжди прибрати чітерів з улюбленої гри мільйонів людей.