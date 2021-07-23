Call of Duty: Warzone та проблема чітерства, здається, уже невіддільні. Попри всі старання розробників та хвилі банів, складається таке враження, що шахраїв лише більшає. До того ж схоже, що вони вигадали новий спосіб чітерства, який безсумнівно можна назвати однією з найбільших загроз, які бачила популярна королівська битва.

Цікаво Професійного гравця Warzone забанили за чітерство просто посеред турніру на 75 тисяч доларів

Найпоширеніші "хаки" в грі – це "wallhack", який дозволяє гравцям бачити ворогів крізь стіни та "aimbot", що надає шахраям майже 100% точність пострілів. Хоча вони майже гарантують перемогу тому, хто їх використовує – проти них все ж можна боротися і навіть перемогти чітера.

Однак все більше шанувальників Warzone в мережі діляться відеозаписами нового, мабуть, найбільш несправедливого чіта – так званого "режиму Бога", що дарує повну невразливість від будь-якої шкоди.



Протягом останніх кількох днів ці два відео стали вірусними на сабреддіті Warzone і обидва вони показують роботу "режиму Бога". В коментарях сотні геймерів зазначають, що також стикалися з подібним шахрайством. Цікаво, що один з авторів відео вважає, що це "глітч", а інший більше схиляється до того, що на полях Верданську з'явився новий небезпечний вид чітів.

У будь-якому випадку, геймерська спільнота Call of Duty: Warzone просто таки в паніці, адже збільшення користувачів, що послуговуються таким методом непоправно вплине на можливість насолоджуватися першокласним шутером. Хай там як, сподіваємось, що розробники попіклуються про це якомога швидше.