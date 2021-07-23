Call of Duty: Warzone и проблема читерства, кажется, уже неотделимы. Несмотря на все старания разработчиков и волны банов, складывается такое впечатление, что мошенников становится только больше. К тому же похоже, что они придумали новый способ читерства, который несомненно можно назвать одной из самых больших угроз, что видела популярная королевская битва.

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Самые распространенные "хаки" в игре – это "wallhack", который позволяет игрокам видеть врагов сквозь стены и "aimbot", предоставляющий мошенникам почти 100% точность выстрелов. Хотя они почти гарантируют победу тому, кто их использует – против них все же можно бороться и даже победить читеров.

Однако все больше поклонников Warzone в сети делятся видеозаписями нового, пожалуй, наиболее несправедливого чита – так называемого "режима Бога", дарящего полную неуязвимость от любого урона.



В течение последних нескольких дней эти два видео стали вирусными на сабреддите Warzone и оба они показывают работу "режима Бога". В комментариях сотни геймеров отмечают, что также сталкивались с подобным мошенничеством. Интересно, что один из авторов видео считает, что это "глитч", а другой больше склоняется к тому, что на полях Верданска появился новый опасный вид читов.

В любом случае геймерское сообщество Call of Duty: Warzone просто таки в панике, ведь увеличение количества пользователей, применяющих такой метод непоправимо повлияет на возможность наслаждаться первоклассным шутером. Так или иначе, надеемся, что разработчики позаботятся об этом как можно скорее.