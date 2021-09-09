Чітерство – це дуже серйозна проблема, яка характерна для відеоігор, які проходять в онлайні. Звичайні геймери ненавидять чітерів, а розробники ведуть справжні війни з цими гравцями. Саме у такому становищі опинилися й автори Call of Duty: Warzone, які ледь не щотижня звітують про рекордну кількість банів. Щоправда, успішними їхні дії важко назвати, бо чітерів у цій популярній відеогрі так й не стало менше.

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Варто розпочати з того, що зазвичай такі недобросовісні гравці використовують доволі класичні види заборонених програм ("wallhack" чи "aimbot"). Але чітери з Call of Duty: Warzone постійно відкривають нові методи роботи. Наприклад, кілька днів тому на платформі Reddit з'явився дуже популярний запис на цю тему. Поділився ним користувач з нікнеймом Aquilo3D, а загалом його пост дуже швидко став одним з найпопулярніших: понад 8 тисяч вподобань та одразу 700 коментарів.

Він проводив звичайний змагальний матч, але став жертвою гравців, які в цей час були на мотоциклі. Щоправда, сталося це в той момент, коли головний герой перебував на даху будинку. Виявляється, що його вбивці використовували звичайний мотоцикл не для їзди, а для польотів. Можна помітити, що спершу чітери піднялися дуже високо в повітря, а далі наче захопили свою ціль, щоб потім її задавити. Варто відзначити, що поки невідомо, чи можуть вони керувати цим транспортним засобом у повітрі. Також можна додати, що користувач Aquilo3D не єдиний геймер, який стикався з подібними чітерами.

Наостанок варто відзначити, що розробники Call of Duty Warzone поки ніяк не коментували цю ситуацію. Напевно, цю проблему та подібні може розв'язати лише новий античіт, який вийде наприкінці цього року.

Чітери, яких помітив користувач Aquilo3D: відео