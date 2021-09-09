Читерство – это очень серьезная проблема, которая характерна для видеоигр, которые проходят в онлайне. Обычные геймеры ненавидят читеров, а разработчики ведут настоящие войны с этими игроками. Именно в таком положении оказались и авторы Call of Duty: Warzone, которые чуть ли не еженедельно отчитываются о рекордном количестве банов. Правда, успешными их действия трудно назвать, потому что читеров в этой популярной видеоигре так и не стало меньше.

К теме Игроки Warzone в отчаянии: в игре становится все больше "бессмертных" читеров – видео

Стоит начать с того, что обычно такие недобросовестные игроки используют довольно классические виды запрещенных программ ("wallhack" или "aimbot"). Но читеры с Call of Duty: Warzone постоянно открывают новые методы работы. Например, несколько дней назад на платформе Reddit появилась очень популярная запись на эту тему. Поделился ее пользователь с никнеймом Aquilo3D, а в целом его пост очень быстро стал одним из самых популярных: более 8 тысяч лайков и сразу 700 комментариев.

Он проводил обычный соревновательный матч, но стал жертвой игроков, которые в это время были на мотоцикле. Правда, произошло это в тот момент, когда главный герой находился на крыше дома. Оказывается, что его убийцы использовали обычный мотоцикл не для езды, а для полетов. Можно заметить, что сначала читеры поднялись очень высоко в воздух, а дальше как будто захватили свою цель, чтобы потом ее задавить. Стоит отметить, что пока неизвестно, могут ли они управлять этим транспортным средством в воздухе. Также можно добавить, что пользователь Aquilo3D не единственный геймер, который сталкивался с подобными читерами.

Напоследок стоит отметить, что разработчики Call of Duty Warzone пока никак не комментировали эту ситуацию. Наверное, эту проблему и подобные может решить только новый античит, который выйдет в конце этого года.

Читеры, которых заметил пользователь Aquilo3D: видео