Лише недавно, чутки про розробку нової частини God of War з'явилися завдяки появі цікавої вакансії у студії Santa Monica Studio і ось вже інші розробники сколихнули серця геймерів подібним чином.

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Те, що у 1981 році почалося як дивакувата пригодницька гра, зосереджена здебільшого на стелсі, трохи більш як десятиріччя потому стало основою для Wolfenstein 3D – проєкту, який по суті створив жанр FPS за рік до виходу легендарного Doom.

Серія повернулася до геймерів у 2014 році з Wolfenstein: The New Order, розробленою MachineGames.

Трейлер The New Order: відео

Гра стала справжнім хітом і породила сиквел та спін-оффи, а також була визнана однією з найкращих FPS-серій 2010-х років.

Тепер список вакансій студії вказує на те, що Wolfenstein 3 може бути у виробництві або принаймні на його початку.

Це помітив користувач Reddit під ніком Hard2DaC0re, зазначивши, що ZeniMax (видавці та власники MachineGames) шукають старшого аніматора.

Опис вакансії зазначає, що кандидат має мати пристрасть до захопливих шутерів від першої особи та досвід участі у повному циклі розробки принаймні однієї гри AAA рівня.

Окрім того, в розділі "бажані навички" зазначено гарне знання ігор, розроблених студією MachineGames.

На цю мить, жодної інформації про ймовірне продовження не має, однак усі шанувальники шутерів абсолютно точно були б не проти побачити ще одну якісну гру від MachineGames у знайомому сетингу.