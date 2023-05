God of War Ragnarok – це ААА гра, з величезною кількістю деталей та секретів, навіть процес отримання "справжньої" кінцівки вимагає, щоб гравці були уважними.

У деяких місцях гра, здається, навіть натякає на потенційне продовження, але усі ці здогадки розбиваються об мовчання розробників, хоча деякі актори проєкту іноді й можуть бовкнути зайвого.

Популярна теорія полягає в тому, що сиквел точно планується і його події відбуватимуться в Стародавньому Єгипті.

Схоже, вона може отримати підтвердження, адже Santa Monica Studio, опублікували оголошення про дуже цікаву вакансію в їхній студії. Зараз розробники шукають "старшого дизайнера бойової системи", який буде відповідати за "напарників".

Як ця вакансія стосується конкретно God of War? Річ у тому, що одна з вимог до вакансії стверджує, що претендент: "Повинен знати God of War (2018) і God of War Ragnarök (2022) і вміти детально говорити про бойові системи, механіки та ворогів".

Саме ця деталь посіяла в серцях фанатів Кратоса надію на нову частину гри.

Однак, при цьому, слід зауважити, що, окрім того, подібна вакансія може означати чимало речей: розробку спін-оффу, DLC чи навіть просто нової гри зі схожими механіками.

Отож, як і завжди у ситуації з чутками, шанувальникам God of War залишається лише чекати офіційних новин від Santa Monica Studio.