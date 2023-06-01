Вакансії відомої студії натякають на ймовірне продовження легендарного шутера

1 червня 2023, 14:13
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Джерело:

Reddit

Геймери знову проаналізували вакансії у світі розробки відеоігор та з'ясували, що одна з найбільш культових серій шутерів в історії індустрії може отримати нову частину. Детальніше – у матеріалі.

Лише недавно, чутки про розробку нової частини God of War з'явилися завдяки появі цікавої вакансії у студії Santa Monica Studio і ось вже інші розробники сколихнули серця геймерів подібним чином.  

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Те, що у 1981 році почалося як дивакувата пригодницька гра, зосереджена здебільшого на стелсі, трохи більш як десятиріччя потому стало основою для Wolfenstein 3D – проєкту, який по суті створив жанр FPS за рік до виходу легендарного Doom.

Серія повернулася до геймерів у 2014 році з Wolfenstein: The New Order, розробленою MachineGames.

Трейлер The New Order: відео

Гра стала справжнім хітом і породила сиквел та спін-оффи, а також була визнана однією з найкращих FPS-серій 2010-х років.

Тепер список вакансій студії вказує на те, що Wolfenstein 3 може бути у виробництві або принаймні на його початку.

Це помітив користувач Reddit під ніком Hard2DaC0re, зазначивши, що ZeniMax (видавці та власники MachineGames) шукають старшого аніматора.

MachineGames (Wolfenstein Dev) Is Working On a AAA First-Person Shooter; Likely Wolfenstein 3
by u/Hard2DaC0re in GamingLeaksAndRumours

Опис вакансії зазначає, що кандидат має мати пристрасть до захопливих шутерів від першої особи та досвід участі у повному циклі розробки принаймні однієї гри AAA рівня.

Окрім того, в розділі "бажані навички" зазначено гарне знання ігор, розроблених студією MachineGames.

На цю мить, жодної інформації про ймовірне продовження не має, однак усі шанувальники шутерів абсолютно точно були б не проти побачити ще одну якісну гру від MachineGames у знайомому сетингу.

Автор: Максим Задворський