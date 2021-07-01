Фанати у захваті: в Diablo 4 додадуть повну кастомізацію персонажів

У Diablo 4, вперше в історії серії, у гравців з'явиться можливість повністю налаштувати зовнішній вигляд свого персонажа. Детальніше про майбутнє нововведення у матеріалі.

Розробники з Blizzard Entertainment повільно розкривають подробиці про Diablo 4, а найновіша інформація про гру, показує, що у продовженні легендарної серії гравці вперше зможуть повністю налаштовувати своїх персонажів.

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Такими новинами зі спільнотою шанувальників поділилися робітники художнього відділу розробки у новому щоквартальному звіті про Diablo 4.

У попередніх частинах Diablo гравці обирали один із заздалегідь створених класів, таких як Друїд або Чарівниця, яким вже був присвоєний певний зовнішній вигляд. Єдиним можливим способом його зміни була можливість підібрати броню за власним бажанням. Однак Diablo 4 дозволить гравцям набагато детальніше налаштувати своїх ігрових аватарів, перейнявши підхід інших RPG.

Ви зможете змінити обличчя свого персонажа, зачіску, волосся на обличчі (бороду та брови), а також додати прикраси (пірсинг в носі або сережки), макіяж і відмітини на тілі, такі як татуювання, шрами та інше, – розповів головний художник по персонажах в Diablo 4 Арно Котельнікофф.

Розмаїття кастомізації у Diablo 4 / зображення news.blizzard.com

Завдяки інструментам, наданим розробниками, гравці зможуть створити персонажа своєї мрії, проте деякі елементи зовнішності все ж будуть унікальними для кожного класу та відбиватимуть їх "культуру та історію". Окрім цього геймерам обіцяють дозволити кастомізувати броню та екіпірування свого героя, що також є новою механікою для серії.

Можливість підібрати зовнішність власноруч – те чого так довго чекали фанати / зображення news.blizzard.com

Ми створили чудову систему налаштування персонажів, яка є абсолютно новою для Diablo, і це був приголомшливий обсяг технічної роботи. Усі наші "рішення" повинні були працювати не тільки для одного персонажа, а й для сотень складових комплектів броні, різних типів тіла, десятків виняткових особистостей і абсолютно унікальних бойових стилів п'яти різних класів, – поділився артдиректор Diablo 4 Джон Міллер.

Фанати серії дали позитивну оцінку цьому нововведенню та з нетерпінням чекають нової інформації про гру. Наразі немає бодай підтвердженого "вікна випуску" Diablo 4, але, сподіваємось, що незабаром шанувальники отримають звістку про те, коли вони нарешті зможуть поринути у світ довгоочікуваного повернення легендарної франшизи.