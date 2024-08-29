Фанати Call of Duty: Warzone нарешті отримають те, про що роками благали розробників

Шанувальники популярної королівської битви кілька років просили розробників Call of Duty: Warzone здійснити їхнє заповітне бажання і стало відомо, що це нарешті станеться у 2025 році.

Одним з визначних елементів успіху Warzone на старті її життєвого циклу стала мапа Verdansk (Верданськ), яку геймери досі вважають найкращою в історії гри.

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Верданськ повернуть у 2025 році

У жовтні 2021 року уявне містечко Верданськ було підірвано ядерною зброєю та повністю видалено з Call of Duty: Warzone.

Відтоді гравці королівської битви мали змогу боротися між собою на чималій кількості карт, що змінювали одна одну, але жодна з них не прийшлася геймерам до смаку так, як оригінальна мапа.

Через це, фанати Call of Duty роками закликали Activision повернути Верданськ і ось на їхній заклик нарешті відповіли.

На останній презентації Call of Duty NEXT було підтверджено, що Верданськ повернеться до Warzone навесні 2025 року.

Наразі додаткової інформації про те, чого саме геймерам очікувати від повернення улюбленої мапи (чи буде вона оновлена і тому подібне) немає, але розробники точно дадуть шанувальникам більше інформації найближчими місяцями.