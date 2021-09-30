Королівська битва від Activision та Raven Software невпинно розвивається, а новий сезонний контент постійно пов'язує її з іншими актуальними релізами серії Call of Duty ще з моменту запуску Warzone у 2020 році. Трейлер до останнього спільного сезону Warzone та Black Ops Cold War перед виходом нової частини Vanguard анонсує повернення відомого героя франшизи та цілковите знищення мапи Верданськ.

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Новий кінематографічний трейлер 6 сезону показує Рассела Адлера – головного героя Call of Duty: Black Ops Cold War, в якому йому за сюжетом суттєво промили мізки. У відео видно як Адлер пригадує, що бачив бомби зосереджені по підземеллях Верданську, які у наступних кадрах ворожий найманець Стіч намагається знешкодити.

Ближче до кінця відео, коли Адлер приходить до тями він промовляє багатозначну фразу: "Боже, що я накоїв?", а на фоні цього Верданськ руйнується серією потужних підземних вибухів.

Трейлер 6 сезону Warzone



Отож, скоріше за все, протягом наступного сезону геймери гратимуть на суттєво видозміненій вибухами мапі, проте достеменно невідомо чи катастрофа торкнулася усіх районів карти.

Окрім цього, новий сезон, що стартуватиме 7 жовтня, схоже, стане останнім у якому шанувальники Warzone зможуть зіграти на полях битви такого рідного їм Верданську, адже з виходом Vanguard, що запланований на листопаді цього року, королівська битва отримає нову величезну карту Pacific, яка закине гравців на острів на Тихоокеанському фронті Другої світової війни.

Джунглі, печери та невеликі поселення будуть розкидані на полі бою та забезпечать геймерам нові враження на десятки годин геймплею, а поки що шанувальники з нетерпінням очікують що ще для них готують розробники з Raven Software.