У мережі ледь не щотижня з'являється інформація про нову хвилю банів у популярній відеогрі Call of Duty: Warzone. Розробники звітують про десятки тисяч забанених, щоправда, здається, недобросовісних гравців так й не стає менше.

До теми Вийшли на новий рівень: чітери навчилися літати на мотоциклах у Call of Duty: Warzone

Яскравим підтвердженням цих слів може слугувати запис, яким поділився користувач з нікнеймом DingDingDongDotJPG на відомій платформі Reddit. Він показав відео, на якому можна побачити зустріч двох чітерів, а також реакцію одного з них. Річ у тім, що останній є стрімером, який під час своїх прямих трансляцій грає з чітами. У коментарях до свого посту DingDingDongDotJPG відзначив, що цього геймера вже кілька разів банили в Call of Duty: Warzone, а загалом він вже тривалий час так відкрито грає з чітами.

Цього разу він також проводив свою "звичайну" трансляцію, щоправда, в один момент неочікувано став жертвою свого колеги. Спершу стрімер цього не зрозумів, але потім побачив, що опинився в прицілі іншого чітера ще до того, як вийшов з-за стіни. Він викрикнув, що цей геймер грає з чітами, а також додав, що у цю відеогру зараз всі так грають.

Напевно, його слова якнайкраще описують ту ситуацію, у якій зараз опинилася ця відеогра. Навряд чи ще десь можна побачити, як стрімер, який грає з чітами, скаржиться на іншого шахрая, який його вбив. Наостанок варто відзначити, що до кінця цього року для Call of Duty: Warzone має вийти новий античіт, а тому, можливо, в майбутньому таких гравців стане менше.

Зустріч двох чітерів у відеогрі Call of Duty: Warzone: відео