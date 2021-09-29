В сети чуть ли не еженедельно появляется информация о новой волне банов в популярной видеоигре Call of Duty: Warzone. Разработчики отчитываются о десятках тысяч забаненных, правда, кажется, недобросовестных игроков так и не становится меньше.

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Ярким подтверждением этих слов может служить запись, которой поделился пользователь с никнеймом DingDingDongDotJPG на известной платформе Reddit. Он показал видео, на котором можно увидеть встречу двух читеров, а также реакцию одного из них. Дело в том, что последний является стримером, который во время своих прямых трансляций играет с читами. В комментариях к своему посту DingDingDongDotJPG отметил, что этого геймера уже несколько раз банили в Call of Duty: Warzone, а в целом он уже длительное время так открыто играет с читами.

На этот раз он также проводил свою "обычную" трансляцию, правда, в один момент неожиданно стал жертвой своего коллеги. Сначала стример этого не понял, но потом увидел, что оказался в прицеле другого читера еще до того, как вышел из-за стены. Он выкрикнул, что этот геймер играет с читами, а также добавил, что в эту видеоигру сейчас все так играют.

Наверное, его слова как нельзя лучше описывают ту ситуацию, в которой сейчас оказалась эта видеоигра. Вряд ли еще где-то можно увидеть, как стример, который играет с читами, жалуется на другого мошенника, который его убил. Напоследок стоит отметить, что к концу этого года для Call of Duty: Warzone должен выйти новый античит, а потому, возможно, в будущем таких игроков станет меньше.

Встреча двух читеров в видеоигре Call of Duty: Warzone: видео