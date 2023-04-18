Фанатка Hogwarts Legacy відтворила найбільш дратівливий елемент гри в реальності

Креативна шанувальниця хітової Hogwarts Legacy створила дивовижну фізичну версію одного з найбільш дратівливих предметів гри. Детальніше – у матеріалі.

Хоча Hogwarts Legacy стала мегауспішною грою як у фінансовому плані, так і за оцінками гравців та критиків, у неї все ж є свої недоліки.

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Одним з таких виявилися "випробування Мерліна", які займають у гравців занадто багато часу. Однак, найбільш дратівливою особливістю гри безперечно стала постать Ігнатії Вайлдсміт – винахідниці "флу порошку", який у всесвіті Гаррі Поттера дає змогу телепортуватися з місця на місце.

У проєкті Avalanche Software цю особливість оригіналу вирішили використати задля введення механіки швидкого пересування (fast travel).

Таким чином у віртуальному Гоґвортсі та його околицях з'явились станції з чудернацьким зеленим порошком та "живим" барельєфом його винахідниці, яка кожного разу, побачивши гравця, вигукувала одну зі своїх кількох реплік, що, власне, швидко набридло більшості геймерів.

Ця "особливість" настільки дістала користувачів, що розробники навіть були змушені суттєво знизити частоту реплік Вайлдсміт в одному з патчів. Однак, схоже, що балакуча винахідниця встигла закріпитися як своєрідний мем і навіть має своїх поціновувачів.

Наприклад користувачка Reddit під ніком Aragog83 виготовила нічник у формі пункту телепортації з гри й що найважливіше – він говорить.

Креативний нічник: відео

Авторка проєкту створила його за допомогою 3d принтеру та зазначила, що їй навіть шкода, що розробники "заткнули" Ігнатію в грі, але тепер вона завжди зможе насолодитися її репліками по натиску кнопки.

Окрім цього, ентузіастка поділилася ще кількома світлинами з залаштунків створення цього геймерського артефакту у своєму інстаграмі.