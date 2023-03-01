Виявилось, що окрім історичної неточності, пов'язаної з Україною, в Hogwarts Legacy є й інші недоліки, повідомляє 24 Канал.

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Йдеться про "випробування Мерліна" (Merlin trials) – одну із надміру надокучливих механік гри.

Як відомо, у Hogwarts Legacy гравці можуть кастомізувати свого персонажа за допомогою спорядження та одягу, який знаходять у подорожах магічним світом. Якщо ж річ не підходить вам за характеристиками, то можна просто закинути її в рюкзак та продати першому ліпшому торговцеві.

Одначе на старті гри, інвентар головного героя може містити не так багато предметів, як хотілося б і як наслідок постійно переповнюється. При цьому, його місткість можна збільшити якраз пройшовши достатню кількість "випробувань Мерліна", яких усього в грі налічується 95 штук.

Трейлер Hogwarts Legacy: відео

Ці "точки інтересу" являють собою один з кількох варіантів головоломки, по вирішенню якої геймеру показують 10-секунду кат-сцену. Однак, одна справа глянути її одного разу, а зовсім інша 95 без можливості пропустити відеоряд.

Саме це не на жарт розізлило деяких геймерів, адже, за їх словами, таким чином гра забирає у них 950 секунд життя, що становить приблизно 16 хвилин.

Звісно, комусь такий недолік здасться абсурдним, однак чому розробники не додали можливість пропустити цей коротенький фрагмент з кат-сценою елементарним натиском клавіші – загадка.