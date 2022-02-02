У середині грудня в дочасному доступі Steam вийшла відеогра з назвою Vampire Survivors. У перші тижні цей проєкт не мав попиту серед геймерів, а його піковий онлайн ледь досягав показника в сто активних гравців. Щоправда, на початку січня все раптово змінилося, а відеогра вже стала однією з найуспішніших в Steam.

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Варто розпочати з того, що Vampire Survivors – це мінімалістична казуальна гра з елементами "рогалика", в якій геймерам потрібно боротися з різноманітними монстрами. Щоправда, атакує протагоніст автоматично, а тому самостійно гравці повинні лише рухатися та збирати різні ресурси. Останні можна витрачати на нове озброєння, а також на прокачку головного героя. Додамо, що геймплейно цей проєкт нагадує відеогру Crimsonland.

Трейлер відеогри Vampire Survivors: відео

Популярним цей проєкт зробили блогери, які несподівано зацікавилися ним на початку січня. Після кількох оглядів та трансляцій виявилося, що це феноменальний проєкт, який здатен надовго "затягнути" будь-якого геймера.

А яскравим підтвердженням цих слів може слугувати рейтинг відеогри у Steam. Річ у тім, що від користувачів цього сервісу гра Vampire Survivors отримала 99% позитивних відгуків, а оцінило її вже понад 20 тисяч геймерів. Заскочила вона й в топ продажів Steam, щоправда, розмістилася поза межами десятки найкращих.

Також гра Vampire Survivors може похизуватися й фантастичним онлайном. Згідно з даними ресурсу SteamDB, в піковий момент в неї грало понад 51 тисяча гравців. Варто відзначити, що онлайн поки не просідає, а загалом відеогрі майже щодня підкорюється показник в 50 тисяч активних геймерів. А це означає, що зараз її можна сміливо називати однією з найпопулярніших в цьому сервісі.

Наостанок відзначимо, що вийшла відеогра лише на PC, а її сторінку можна знайти тільки в Steam. Також додамо, що коштує гра Vampire Survivors всього 59 гривень.

Відеогра Vampire Survivors / Фото з крамниці Steam