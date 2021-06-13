Вони повертаються: у Far Cry 6 можна буде зіграти за відомих антагоністів – відео

Компанія Ubisoft продовжує знайомити гравців з відеогрою Far Cry 6. Цього разу вона показала новий сюжетний трейлер, а також розповіла цікаву інформацію про доповнення для гри.

Вчора на віртуальну сцену E3 вийшла відома французька компанія Ubisoft, яка провела презентацію з назвою Ubisoft Forward. У межах цієї події розробники розповіли чимало цікавої інформації про свої майбутні проєкти. Зрозуміло, що винятком не стала й відеогра Far Cry 6.

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Цього разу геймерам показали новий сюжетний трейлер гри, який присвячений зустрічі головного героя (героїні) з місцевим диктатором Антоном Кастільо. А якщо точніше, то компанія Ubisoft продемонструвала зав'язку відеогри Far Cry 6. Дуже ймовірно, що саме ця подія стане поворотною у житті Дані, а також змусить його (її) взятися за зброю. Також у цьому трейлері з'явився й син головного антагоніста, який, здається, не дуже підтримує диктаторський режим свого батька.

Сюжетний трейлер відеогри Far Cry 6 – відео

Також розробники показали трейлер сезонної перепустки для Far Cry 6. Для відеогри має вийти три сюжетних доповнення, які будуть присвячені антагоністам попередніх частин: Ваасу, Пэйгану та Йосифу. Озвучували цих героїв ті ж актори, що й в оригінальних іграх. Геймери зможуть дізнатися щось нове про цих персонажів, а також побувають у відомих локаціях. Геймплейно ці три доповнення будуть виконані у жанрі "roguelike". З цікавого ще можна відзначити, що до складу сезонної перепустки ввійде відеогра Far Cry 3 Blood Dragon, а також кілька тематичних предметів для шостої частини.

Трейлер сезонної перепустки для Far Cry 6 – відео

Реліз відеогри Far Cry 6 відбудеться вже 7 жовтня на PC (EGS та Ubisoft Store), PlayStation та Xbox. А також варто відзначити, що сезонна перепустка входить до складу Gold та Ultimate видань.