Співробітники спецслужби затримали геймера просто в нього вдома після термінового звернення розробників гри, інформує Dexerto.

Погрози в мікрофон та миттєва реакція Epic Games

Життя мешканця штату Алабама Едварда Лі Фріта набуло напрочуд неочікуваного повороту.

Під час ігрової сесії у Fortnite 29-річний чоловік, який "виступав" під ніком WagesOfNinja, висловлював агресивні погрози в голосовому чаті, де говорив про бажання розправитися з людьми та відкрито провокував правоохоронців.

Компанія Epic Games виявила небезпечні аудіозаписи й 20 вересня 2026 року передала інформацію про акаунт користувача до Центру аналізу загроз ФБР. Фахівці з безпеки Epic Games надали правоохоронцям IP-адресу та реєстраційні дані акаунта, з якого гру запускали понад 1 700 разів із території Алабами. Це дозволило слідчим швидко встановити точну особу та місце проживання підозрюваного.

У матеріалах справи вказали, що геймер висловлював намір скоїти злочин та розповів про постійне бажання вчинити розправу над кимось у "холоднокровний" спосіб. На додачу він навіть заявляв про можливий збройний опір поліції під час затримання.

Поглянемо, чи з'явиться ФБР біля моїх дверей, бо я застрелю цих виродків теж,

– прокоментував гравець Едвард Лі Фріт.

Спецслужба поставилася до цих слів з усією серйозністю й 23 вересня 2026 року заарештувала Фріта в окрузі Болдвін, йдеться у матеріалах суду.

Багатьох геймерів здивувало, як саме запис із голосового чату потрапив до рук розробників і спецслужб.

У Fortnite працює функція автоматичної фіксації останніх 5 хвилин аудіорозмови на пристроях гравців. Коли один із учасників матчу надсилає скаргу на неналежну поведінку, система надсилає цей фрагмент модераторам Epic Games.

Без відповідного репорту компанія не має доступу до приватних розмов. Отож, будьте обережніші з жартами.