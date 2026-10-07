Сотрудники спецслужбы задержали геймера прямо у него дома после срочного обращения разработчиков игры, сообщает Dexerto.

Угрозы в микрофон и мгновенная реакция Epic Games

Жизнь жителя штата Алабама Эдварда Ли Фрита приняла совершенно неожиданный поворот.

Во время игровой сессии в Fortnite 29-летний мужчина, "выступавший" под ником WagesOfNinja, высказывал агрессивные угрозы в голосовом чате, где говорил о желании расправиться с людьми и открыто провоцировал правоохранителей.

Компания Epic Games обнаружила опасные аудиозаписи и 20 сентября 2026 года передала информацию об аккаунте пользователя в Центр анализа угроз ФБР. Специалисты по безопасности Epic Games предоставили правоохранительным органам IP-адрес и регистрационные данные аккаунта, с которого игру запускали более 1 700 раз с территории Алабамы. Это позволило следователям быстро установить личность и место жительства подозреваемого.

В материалах дела указано, что геймер выражал намерение совершить преступление и рассказывал о постоянном желании "хладнокровно" расправиться с кем-либо. Кроме того, он даже заявлял о возможном вооруженном сопротивлении полиции во время задержания.

Посмотрим, появится ли ФБР у моей двери, потому что я застрелю и этих ублюдков тоже,

– прокомментировал игрок Эдвард Ли Фрит.

Спецслужба отнеслась к этим словам со всей серьезностью и 23 сентября 2026 года арестовала Фрита в округе Болдуин, говорится в материалах суда.

Многих геймеров удивило, как именно запись из голосового чата попала в руки разработчиков и спецслужб.

В Fortnite работает функция автоматической записи последних 5 минут аудиоразговора на устройствах игроков. Когда один из участников матча отправляет жалобу на ненадлежащее поведение, система отправляет этот фрагмент модераторам Epic Games.

Без соответствующего репорта компания не имеет доступа к частным разговорам. Так что будьте осторожнее с шутками.