Чоловік познайомився з дівчинкою в інтернеті, а потім приїхав до неї у Вірджинію, щоб зустрітися. Та згодом він забрав її разом з собою в Аризону.

Також цікаво Найпопулярніші відеоігрові міти – що правда, а що вигадка

Зниклу дитину знайшли через Nintendo Switch

Після того, як чоловік вивіз дівчину в Аризону, він буцімто примушув її до порнографії. На щастя, 15-річну знайшли за допомогою Nintendo Switch.

Коли зникла дівчина підключилася до інтернету, щоб переглянути ютуб чи завантажити гру, її подруга швидко помітила активність. Вона одразу ж розповіла про це дорослим.

ФБР співпрацювало з Nintendo, щоб отримати IP-адресу пристрою, який перебував у домі Робертса. Через одинадцять днів після зникнення дівчини поліція заарештувала чоловіка.

Пізніше федеральний суд висунув Робертсу звинувачення в дитячій порнографії та викраденні неповнолітньої з задля сексуальних злочинів. У квітні 2023 року він уклав угоду зі слідством, визнав свою провину та отримав вирок у 30 років ув'язнення.