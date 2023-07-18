Мужчина познакомился с девочкой в интернете, а затем приехал к ней в Вирджинию, чтобы встретиться. Впоследствии он забрал ее вместе с собой в Аризону.

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Пропавшего ребенка нашли через Nintendo Switch

После того, как мужчина вывез девушку в Аризону, он будто бы принуждал ее к порнографии. К счастью, 15-летнюю нашли с помощью Nintendo Switch.

Когда исчезнувшая девушка подключилась к интернету, чтобы просмотреть ютуб или скачать игру, ее подруга быстро заметила активность. Она сразу же рассказала об этом взрослым.

ФБР сотрудничало с Nintendo, чтобы получить IP-адрес устройства, находящегося в доме Робертса. Через одиннадцать дней после исчезновения девушки полиция арестовала мужчину.

Позже федеральный суд предъявил Робертсу обвинения в детской порнографии и похищении несовершеннолетней с целью сексуальных преступлений. В апреле 2023 года он заключил соглашение со следствием, признал свою вину и получил приговор в 30 лет тюрьмы.