Чому для FC Barcelona важливий жіночий VALORANT?
Знаменитий футбольний клуб офіційно оголосив про створення першої в своїй історії жіночої кіберспортивної команди. Цей склад виступатиме в серії VALORANT Game Changers – глобальному турнірному напрямі, який Riot Games запустила у 2021 році. Основна мета цієї екосистеми – забезпечити безпечне, конкурентне та видиме середовище для розвитку, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення FC Barcelona.
У клубі прямо заявляють, що жіночий склад є частиною філософії "More than a Club". У пресрелізі наголошується на підтримці рівності та інклюзії в спорті, що для FC Barcelona не є новою темою – жіночий футбол у структурі клубу розвивається вже понад п’ятдесят років.
Для каталонського клубу цей крок логічно вписується в довгострокову стратегію:
- FC Barcelona працює з кіберспортом з 2019 року, коли було запущено перший склад з Rocket League.
- Згодом клуб відкрив команди з League of Legends і VALORANT.
- З 2024 року стабільно виступає у другому дивізіоні європейської сцени VALORANT – Challengers Spain Rising. Саме там команда здобула титул Rising Split 2 у 2024 році та увійшла до десятки найкращих на VCT Ascension EMEA.
Досвідчений склад із чіткою метою
Жіноча команда Barça eSports GC сформована з п’яти гравчинь, які мають серйозний досвід на сцені Game Changers і в турнірах другого рівня, пише Esports Insider.
- Капітанкою та внутрішньоігровою лідеркою стала Марія "Toki" Перес, яка виконує роль контролера. Вона стала першою іспанською гравчинею, що змогла кваліфікуватися на чемпіонат VALORANT Game Changers, і раніше представляла Giantx.
- Разом із нею до складу увійшла Альба "Annie" Гарсія – універсальна гравчиня, яка вже грала з Toki в Case Hydra у сезоні 2023 року. За роль сентінела відповідає Паула "Devilasa" Бланко, відома тим, що у 2023 році стала першою жінкою в VALORANT Challengers Spain Rising.
- Турецький сегмент команди представлений одразу двома гравчинями. Ейлюль "miyori" Сариоглу виступає на позиції дуелянта і вважається однією з найперспективніших молодих учасниць сцени. Ілайда "Lyda" Гюзельдере закриває роль ініціатора та брала участь у всіх сезонах Game Changers з моменту запуску серії.
Тренером команди став Фабіан "Quick" Перейра. Для нього це перший досвід у ролі наставника після завершення професійної кар’єри гравця, яку він закінчив у 2025 році.
Перші матчі та амбіції на сезон
Свій дебют Barça eSports GC проведе у закритій кваліфікації VALORANT Game Changers EMEA. Стартовий матч запланований на 15 січня о 19 годині за центральноєвропейським часом. Головне завдання на сезон сформульоване чітко – вихід на VALORANT Game Changers Championship та закріплення FC Barcelona серед ключових організацій жіночої сцени VALORANT у Європі.