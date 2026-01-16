Чому для FC Barcelona важливий жіночий VALORANT?

Знаменитий футбольний клуб офіційно оголосив про створення першої в своїй історії жіночої кіберспортивної команди. Цей склад виступатиме в серії VALORANT Game Changers – глобальному турнірному напрямі, який Riot Games запустила у 2021 році. Основна мета цієї екосистеми – забезпечити безпечне, конкурентне та видиме середовище для розвитку, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення FC Barcelona.

У клубі прямо заявляють, що жіночий склад є частиною філософії "More than a Club". У пресрелізі наголошується на підтримці рівності та інклюзії в спорті, що для FC Barcelona не є новою темою – жіночий футбол у структурі клубу розвивається вже понад п’ятдесят років.

Для каталонського клубу цей крок логічно вписується в довгострокову стратегію:

FC Barcelona працює з кіберспортом з 2019 року, коли було запущено перший склад з Rocket League.

Згодом клуб відкрив команди з League of Legends і VALORANT.

З 2024 року стабільно виступає у другому дивізіоні європейської сцени VALORANT – Challengers Spain Rising. Саме там команда здобула титул Rising Split 2 у 2024 році та увійшла до десятки найкращих на VCT Ascension EMEA.

Досвідчений склад із чіткою метою

Жіноча команда Barça eSports GC сформована з п’яти гравчинь, які мають серйозний досвід на сцені Game Changers і в турнірах другого рівня, пише Esports Insider.

Капітанкою та внутрішньоігровою лідеркою стала Марія "Toki" Перес, яка виконує роль контролера. Вона стала першою іспанською гравчинею, що змогла кваліфікуватися на чемпіонат VALORANT Game Changers, і раніше представляла Giantx.

Разом із нею до складу увійшла Альба "Annie" Гарсія – універсальна гравчиня, яка вже грала з Toki в Case Hydra у сезоні 2023 року. За роль сентінела відповідає Паула "Devilasa" Бланко, відома тим, що у 2023 році стала першою жінкою в VALORANT Challengers Spain Rising.

Турецький сегмент команди представлений одразу двома гравчинями. Ейлюль "miyori" Сариоглу виступає на позиції дуелянта і вважається однією з найперспективніших молодих учасниць сцени. Ілайда "Lyda" Гюзельдере закриває роль ініціатора та брала участь у всіх сезонах Game Changers з моменту запуску серії.

Тренером команди став Фабіан "Quick" Перейра. Для нього це перший досвід у ролі наставника після завершення професійної кар’єри гравця, яку він закінчив у 2025 році.

Перші матчі та амбіції на сезон

Свій дебют Barça eSports GC проведе у закритій кваліфікації VALORANT Game Changers EMEA. Стартовий матч запланований на 15 січня о 19 годині за центральноєвропейським часом. Головне завдання на сезон сформульоване чітко – вихід на VALORANT Game Changers Championship та закріплення FC Barcelona серед ключових організацій жіночої сцени VALORANT у Європі.