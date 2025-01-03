Ще один гравець покидає команду Passion UA з Counter-Strike

Українська кіберспортивна команда Passion UA знову зменшилась. Лише вчора ми писали про те, що її покинув Всеволод Щуров, відомий як s-chilla, як сьогодні надходять новини про відставку Родіона Смика з нікнеймом "Fear".

Що сталося

Згідно з чутками, Fear, лідер команди, переходить до британської організації Fnatic. У Passion UA він пробув 11 місяців, але після драматичного програшу на Perfect World Shanghai Major, його час із колегами-українцями добіг кінця, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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На офіційній сторінці Passion UA в соцмережі X з'явився прощальний пост і подяка на адресу Fear:

Усі великі досягнення починаються з сильного лідера, але сьогодні наші шляхи розходяться. Твоя підтримка, лідерство та відданість зробили нас сильнішими. Бажаємо тобі всього найкращого на твоєму новому шляху!

– йдеться в дописі.

Відхід Fear залишив команду лише з трьома гравцями та тренером, тож її майбутнє тепер невідоме. Ймовірно, Passion UA знадобиться деякий час, щоб знайти відразу дві заміни.

У Passion UA ​​залишилися:

Микита "⁠jackasmo⁠" Скиба.

Дмитро "⁠jambo⁠" Семера.

Едуард "⁠zeRRoFIX⁠" Петровський.

Михайло "Kane⁠" Благін (тренер)

Варто зазначити, що, за словами HLTV, гравцем jambo⁠ також не так давно цікавилася команда Falcons, але поки що ніяких повідомлень про його можливий перехід немає.

Passion UA досить добре стартувала на Perfect World Shanghai Major, обігравши Spirit, Virtus.pro та Astralis на Європейському RMR. Команда отримала кваліфікацію, вийшла вперед з рахунком 2:1 на початковому етапі, обігравши Complexity та MIBR, але не потрапила до топ-16 після поразки від GamerLegion та Wildcard у відбіркових раундах. Неясно, наскільки цей факт вплинув на обидва звільнення і чи вплинув узагалі.