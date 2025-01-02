Хто пішов з Passion UA

Згідно з повідомленням, зі складу команди вийшов Всеволод Щуров, відомий як s-chilla. Він не переходить в іншу команду, а загалом бере перерву в діяльності на невизначений термін, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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У відео, розміщеному на YouTube-каналі організації, s-chilla розповів, що вже деякий час бореться з емоційним вигоранням:

Це не було раптовим. Минулого літа, коли ми грали, ще до RMR, я зрозумів, що ця рутина, все, що відбувається навколо мене — мені це не подобається. З травня по серпень я знав, що не хочу продовжувати так жити, хочу щось змінити. Я не знаю, чи буде це хорошим чи поганим рішенням, але я просто хочу спробувати, а там побачимо. Але це моє рішення,

– сказав тепер уже колишній гравець.

Він додав: "Це моя проблема. Ми всі намагалися робити все можливе, але ця рутина не підходить особисто мені, і я хочу вдосконалюватися в інших сферах свого життя і зробити перерву".

Всеволод Щуров грав за Passion UA з серпня 2023 року. До цього він встиг побувати у команді Zen, згідно з даними HLTV. Його останніми матчами стали ігри на Perfect World Shanghai Major 2024. Passion UA були одними з фаворитів мейджора. Вони пройшли кваліфікацію після перемоги над Virtus.pro, Spirit і Astralis на Europe RMR і майже пройшли у Opening Stage, але програли дві серії кваліфікації проти GamerLegion і Wildcard.

Однак зараз s-chilla каже, що його команді "потрібен повністю мотивований товариш", і хтось "кращий механічно", ніж він, або з "кращим характером".

У листопаді генеральний директор Passion UA Артемій Рябовс повідомив, що вся команда нещодавно підписала нові контракти до 2027 року, проте також дав зрозуміти, що організація не стоятиме на заваді переходу будь-якого гравця до іншої команди.

Passion UA зараз має такий склад:

Родіон "fear" Смик.

Дмитро "jambo" Семера.

Микита "jackasmo" Скиба.

Едуард "zeRRoFIX" Петровський.

Михайло "Kane" Благін (тренер).

Ким замінять Всеволода Щурова, поки невідомо.

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