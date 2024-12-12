Блогер довів шанувальників FIFA 17 до сліз за допомогою ШІ – цікаві фото

Ігровий блогер, що спеціалізується на симуляторах футболу, використав штучний інтелект аби постарити легендарне поле з FIFA 17, чим викликав шалену хвилю ностальгії у фанатів гри.

Користувач соцмережі X ناصر створив цікаві зображення, які точно зацікавлять усіх фанатів франшизи футбольних симуляторів FIFA, інформує 24 Канал з посиланням на його допис.

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Фото, які викликають ностальгію

Ігровий блогер поділився у X цікавою серією зображень, створених за допомогою штучного інтелекту.

Він взяв легендарне зображення з FIFA 17, яке слугувало заднім фоном для меню гри, зокрема в режимі Ultimate Team та постарив його, навіявши на локацію цікавий шарм занепаду.

Постарений легендарний стадіон / Фото ناصر

Сотні шанувальників гри залишили коментарі під дописом, заявивши, що він викликає щемку ностальгію за сотнями годин, проведеними в цій частині відомої серії EA Sports.

Змусили плакати дорослого чоловіка,

– прокоментував зображення інший популярний блогер NickRTFM.

Всього за добу творіння ناصر набрало майже 6 мільйонів переглядів та понад 24 тисячі вподобань у X.