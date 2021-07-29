Кілька місяців тому ми розповідали про гарячих філіппінських гравців у Dota 2, які готові у будь-який момент перетворити комп'ютерний клуб на поле справжньої битви. Головними героями цієї історії також стали гравці з цієї країни, щоправда, шанувальники вже іншої популярної відеогри.

Фанати Dota 2 Гаряча філіппінська Dota 2: викрики, погрози та відсутність взаємоповаги й манер – відео 16+

Варто розпочати з того, що минулого тижня Філіппіни накрили мусонні дощі, які тривали кілька днів. Як результат: чимало затоплених міст, а також тисячі постраждалих. Не оминула ця негода й регіон, у якому проживають головні герої цієї історії. Але застала вона їх зненацька, коли вони перебували в одному з місцевих комп'ютерних клубів.

В один момент це приміщення затопило, а геймери опинилися по пояс у воді. Щоправда, хлопці взагалі ніяк не реагували на весь цей хаос. Вони просто продовжували грати в Counter-Strike 1.6, хоча й сиділи вже у воді. Можливо, їхні матчі продовжувалися б й далі, якби не власник цього клубу. Він вигнав цих безрозсудних геймерів, а також встиг врятувати свою техніку.

Напевно, зрозуміло, що головні герої дуже ризикували, а подібне точно не можна назвати нормою. Загалом їм дуже пощастило, бо всі розетки та електричні прилади знаходилися на висоті. Варто додати, що останнє характерно для будинків, які знаходяться в регіонах, де часто бувають повені. Хоча навіть це не врятувало б таких безрозсудних гравців від випадкового падіння якогось пристрою у воду. Але, на щастя, в цей день жоден з відвідувачів цього комп'ютерного клубу не постраждав.

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