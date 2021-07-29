Несколько месяцев назад мы рассказывали о горячих филиппинских игроках в Dota 2, которые готовы в любой момент превратить компьютерный клуб на поле настоящей битвы. Главными героями этой истории также стали игроки из этой страны, правда, поклонники уже другой популярной видеоигры.

Фанаты Dota 2 Горячая филиппинская Dota 2: крики, угрозы и отсутствие взаимоуважения и манер – видео 16+

Стоит начать с того, что на прошлой неделе Филиппины накрыли муссонные дожди, которые продолжались несколько дней. Как результат: немало затопленных городов, а также тысячи пострадавших. Не обошла эта непогода и регион, в котором проживают главные герои этой истории. Но застала она их врасплох, когда они находились в одном из местных компьютерных клубов.

В один момент это помещение затопило, а геймеры оказались по пояс в воде. Правда, ребята вообще никак не реагировали на весь этот хаос. Они просто продолжали играть в Counter-Strike 1.6, хотя и сидели уже в воде. Возможно, их матчи продолжались бы и дальше, если бы не владелец этого клуба. Он выгнал этих безрассудных геймеров, а также успел спасти свою технику.

Наверное, понятно, что главные герои очень рисковали, а подобное точно нельзя назвать нормой. В целом им очень повезло, потому что все розетки и электрические приборы находились на высоте. Стоит добавить, что последнее характерно для домов, которые находятся в регионах, где часто бывают наводнения. Хотя даже это не спасло бы таких безрассудных игроков от случайного падения какого-то устройства в воду. Но, к счастью, в этот день ни один из посетителей этого компьютерного клуба не пострадал.

Филиппинские геймеры, которых не смогло остановить даже наводнение: видео