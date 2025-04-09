Творці фільму по Minecraft уже обговорюють продовження

Попри неоднозначні відгуки, екранізація популярної відеогри Minecraft демонструє вражаючі касові збори, маючи всі шанси стати найуспішнішим фільмом за мотивами ігор. Як з'ясувалося, творці вже обговорюють можливість продовження цієї історії на великому екрані.

Імовірне продовження

Режисер стрічки Джаред Хесс в одному зі своїх інтерв'ю натякнув на те, що розмови про сиквел уже ведуться. Він зазначив, що робота над першою частиною принесла йому на всій його команді величезне задоволення, а ігровий світ Minecraft настільки великий, що багато цікавих ідей лишилися невикористаними. Хесс висловив готовність повернутися до цього проєкту, підкресливши, що в нього вже є бачення щодо подальшого розвитку сюжету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deadline.

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Режисер розповів, що фінальна сцена після титрів першого фільму натякає на появу нового ключового персонажа. Ймовірно, саме взаємодія з ним стане центральною темою потенційного сиквелу. Ми не називатимемо ім'я цього героя, щоб уникнути спойлерів.

Хесс також підкреслив, що глядачі дуже позитивно відреагували на сцену після титрів, що, на його думку, нібито свідчить про їхню зацікавленість у продовженні історії.

Як можна зрозуміти, жодних навіть приблизних дат ніхто не називає, оскільки перший фільм щойно вийшов на екрани. Нинішня стрічка пройшла через виробниче пекло. Про плани фільму за мотивами Minecraft уперше заявили ще у лютому 2014 року, коли творець гри Маркус Перссон повідомив, що Mojang Studios веде переговори з Warner Bros. Pictures про розробку проєкту. Загальний процес створення фільму, включаючи концепцію, сценарії та підготовку, тривав більше десяти років через численні затримки, зміни режисерів і сценаристів. Але не факт, що так буде й цього разу.

Якщо говорити про самі зйомки та постпродукцію, то камери ввімкнули у січні 2024 року й завершили фільмування у квітні, тобто через три місяці. Після цього почався процес монтажу, озвучування та накладання графіки. Загалом усе це зайняло трохи більше року.

Нагадаємо, фільм Minecraft за перший вікенд зібрав вражаючу суму в 301 мільйон доларів. Це робить його найпопулярнішим стартом серед фільмів, чий сюжет заснований на відеоіграх. Отримавши такий значний успіх, логічно припускати, що продовження відбудеться якнайшвидше.

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