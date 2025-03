Nintendo оголосила дату виходу фільму за мотивами The Legend of Zelda

Nintendo офіційно назвала дату прем'єри повнометражного фільму за мотивами культової серії The Legend of Zelda, яка була анонсована восени 2023 року. Однак подробиці компанія вирішила тримати в таємниці.

Повідомлення про вихід екранізації з’явилося в мобільному застосунку Nintendo Today! для iOS та Android, який був представлений напередодні під час презентації Nintendo Direct, розповідає 24 Канал. Оголошення супроводжувалося коротким відео.

Дивіться також Nintendo представила систему віртуальних картриджів для цифрових версій ігор

Як стало відомо, фільм за мотивами The Legend of Zelda вийде 26 березня 2027 року. Однак жодних нових деталей чи перших кадрів з проєкту наразі не розкрито.

Раніше повідомлялося, що фінансуванням екранізації займуться Nintendo спільно з Sony Pictures Entertainment. Остання також відповідатиме за міжнародний прокат стрічки.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet . На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Режисером фільму виступить Вес Болл, відомий за роботами "Планета мавп: Нове царство" та трилогією "Той, що біжить лабіринтом". Продюсерами проєкту стали Аві Арад та Сіґеру Міямото.

Наразі невідомо, чи буде фільм адаптацією однієї з вже випущених частин The Legend of Zelda, чи запропонує нову оригінальну історію. Склад акторів також залишається таємницею.

Перша гра The Legend of Zelda з’явилася у 1986 році. Загалом серія продалася тиражем понад 158 мільйонів копій по всьому світу. Останньою грою у франшизі є The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, яка вийшла минулої осені на Nintendo Switch.

Тим часом стала відома дата анонсу нової консолі Nintendo Switch 2, а також старт початку попередніх замовлень. Свої перші консолі власники отримають вже на початку літа.