За словами Nintendo, система Virtual Cartridges дозволить власникам Nintendo Switch та майбутньої Nintendo Switch 2 керувати цифровими копіями ігор так само як і фізичними картриджами, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Надрідкісний прототип Nintendo PlayStation знайшли у засновника PlayStation

Зокрема, нова технологія дає змогу передавати та позичати ігри між кількома членами сімейної групи, прив’язаної до одного облікового запису Nintendo.

Віртуальні картриджі можна буде "виймати" із системи та завантажувати на іншу консоль через локальне Wi-Fi-з’єднання. Перший трансфер потребуватиме прив’язки обох пристроїв.

Також користувачі зможуть позичати ігри членам сімейної групи, але не довше ніж на 14 днів. Водночас кожен член групи зможе орендувати лише одну гру за раз.

Як працює система Virtual Cartridges

Nintendo підтвердила, що система Virtual Cartridges стане доступною на Nintendo Switch наприкінці квітня після оновлення програмного забезпечення. Вона також буде інтегрована у Nintendo Switch 2 з моменту виходу консолі.

Крім того, у детальному описі системи згадується підтримка ексклюзивних ігор для Switch 2, а також "версії ігор для Switch 2", що може означати покращені видання проєктів із першої Switch.

До речі, стала відомою дата анонсу Nintendo Switch 2 та початок попереднього замовлення консолі. Перші власники нової приставки зможуть пограти на ній вже влітку.