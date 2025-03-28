Президент Nintendo Шунтаро Фурукава зазначив, що компанія "йде на ризик і продовжує нарощувати виробництво Switch 2, щоб задовольнити якомога більший попит", розповідає 24 Канал. У 2017 році, коли вийшов оригінальний Switch, високий попит спричинив дефіцит консолей.

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Раніше інсайдер повідомляв про те, що Nintendo Switch 2 може з'явитися в продажі вже в червні. Тепер же зрозуміло, що перші поставки Nintendo Switch 2 справді варто очікувати влітку.

Nintendo підтвердила розробку Switch 2 у січні цього року на тлі численних витоків інформації. Офіційні характеристики пристрою поки не розголошуються – компанія оприлюднить їх на презентації 2 квітня.

Відомо, що нова консоль буде більшою за попередню модель, а контролери Joy-Con кріпитимуться до її корпусу за допомогою магнітів. Очікується, що дисплей консолі збільшиться до 8,4 дюйма та матиме роздільну здатність 1080p.

За попередніми витоками, Nintendo Switch 2 отримає процесор з вісьмома ядрами Arm Cortex-A78C із частотою до 1,1 ГГц.

За графіку відповідатиме чип Nvidia T239 з 1534 CUDA-ядрами, 48 тензорними ядрами та двома ядрами для трасування променів. У портативному режимі він працюватиме на частоті 561 МГц, а у стаціонарному – 1007 МГц.

Пристрій отримає 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X із частотою до 3200 МГц та пропускною здатністю до 10,2 Гбіт/с. Очікувана пікова продуктивність без док-станції складе 1,72 Tflops, а з док-станцією – 3 Tflops.

Nintendo Switch 2 буде сумісною з цифровими та картриджними версіями ігор для попередньої моделі, хоча деякі проєкти можуть працювати частково або не підтримуватись. Консоль використовуватиме ті ж картриджі, що й оригінальний Switch, а також дозволятиме встановлювати ігри з Nintendo eShop.