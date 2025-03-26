Видання повернулося з повним штатом співробітників і колишньою редакційною командою, повідомляє 24 Канал. Відродження Game Informer стало можливим завдяки німецькій студії Gunzilla Games, заснованій режисером фільмів "Дев'ятий округ" і "Гран Туризмо" Нілом Бломкампом.

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Компанія викупила права на журнал у GameStop, який закрив видання після 33 років роботи. Gunzilla Games наполягла на тому, щоб Game Informer зберігав незалежність. Тепер журнал функціонує як окрема компанія – Game Informer Inc.

Коментар головного редактора

Головний редактор Game Informer Метт Міллер подякував новим власникам за можливість відродити видання.

Вони побачили той самий потенціал у Game Informer, який бачимо і ми,

– зазначив Міллер.

За його словами, головною метою журналу залишається висвітлення найцікавіших ігор, збереження історії індустрії та знайомство читачів із розробниками й гравцями, які формують майбутнє геймінгу.

Що зміниться у Game Informer?

Після повернення Game Informer знову запустив офіційний сайт. Там вже опубліковано понад десяток рецензій на ігри, що вийшли за час, поки видання не працювало, а також рейтинг найкращих проєктів 2024 року.

Крім того, редакція планує перезапустити друковану та цифрову версію журналу, зробивши його "більшим і кращим, ніж раніше".

Ігрова індустрія переживає період стрімких змін. Компанії продаються, закриваються або змінюються і це торкається різних аспектів. На думку фахівців, наприклад, вихід GTA 6 у 2025 році може серйозно вплинути на індустрію.