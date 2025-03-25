Перша хвиля проєктів буде доступна в червні та складатиметься переважно з ігор від внутрішніх студій Nintendo, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Екс-маркетологиня Valve розповіла, як розігнали продажі Half-Life за допомогою простого прийому

Друга фаза, запланована на жовтень-листопад, міститиме розробки сторонніх студій. Третя хвиля ігор очікується у святковий сезон.

За словами Гендерсона, наступного тижня окремі журналісти та блогери отримають можливість протестувати Nintendo Switch 2 та ознайомитися з іграми, що входитимуть у стартову лінійку.

Повна презентація Nintendo Switch 2 відбудеться 2 квітня в рамках спеціального випуску Nintendo Direct. Очікується, що під час трансляції компанія розкриє технічні характеристики консолі, її вартість та точну дату виходу.

Також ходять чутки про ще одну трансляцію Nintendo Direct перед запуском Nintendo Switch 2, яка може відбутися до кінця цього тижня, проте її зміст залишається невідомим.

Офіційно підтверджено, що Nintendo Switch 2 вийде у 2025 році. Консоль отримає зворотну сумісність із проєктами для оригінального Switch, хоча деякі ігри можуть бути частково або повністю не підтримувані. Крім того, пристрій отримає ексклюзивні тайтли.