Nintendo Switch 2 має більші розміри порівняно з оригінальною версією, повідомляє 24 Канал. Крім того, Joy-Con контролери тепер кріпляться до боків консолі за допомогою магнітних тримачів, що стало однією з головних змін у дизайні.

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Nintendo Switch 2 – перший погляд – дивіться відео:

Сумісність ігор і дата виходу

Nintendo підтвердила, що нова консоль буде сумісна як із цифровими, так і з фізичними версіями ігор від Nintendo Switch. Однак деякі проєкти можуть бути частково або повністю несумісними з новим пристроєм. Компанія також анонсувала вихід ексклюзивних ігор для Nintendo Switch 2.



Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo America

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Офіційний реліз Nintendo Switch 2 запланований на 2025 рік. Крім того, 2 квітня відбудеться спеціальна онлайн-презентація Nintendo Direct, де компанія детальніше розповість про нову консоль. У низці міст США, Європи та Азії пройдуть заходи, на яких відвідувачі зможуть особисто протестувати новий пристрій.