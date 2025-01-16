Чимало українських користувачів Steam поскаржилися у X на подібні повідомлення від своїх друзів, повідомляє 24 Канал. Розсилка має масовий характер і зачепила велику кількість акаунтів на платформі.

А тим часом Творці STALKER 2 розповіли коли вийде наступне оновлення гри

Потенційна загроза

Оскільки розробники не повідомляли про бета-тестування гри Mafia: The Old Country, не складно припустити, що прикріплені посилання можуть бути шкідливими. не рекомендуємо переходити за ними і в жодному разі не вносити ніяких даних.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country – майбутня пригодницька гра від третьої особи, розроблена студією Hangar 13 та видана компанією 2K. Це четверта частина в серії Mafia, яка виступає приквелом до оригінальної гри. Реліз заплановано на літо 2025 року для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК.

Сюжет та сетинг

Дія гри розгортається на початку 1900-х років у Сицилії, в вигаданому місті Сан Челесте, яке раніше з'являлося в Mafia II. Гравці візьмуть на себе роль Енцо Фавари, який пройшов шлях від дитячої праці в сірчаних шахтах до вступу в кримінальну сім'ю Торрізі. Гра досліджує витоки мафії та пропонує глибокий лінійний наратив, що повертає серію до її коренів.

Геймплей

Mafia: The Old Country обіцяє лінійний, сюжетно-орієнтований ігровий процес із кінематографічним середовищем, подібно до перших двох частин серії. Гравці зможуть брати участь у рукопашних боях із використанням ножів, а також у перестрілках із застосуванням автентичної вогнепальної зброї того часу. Крім того, передбачено можливість пересування на конях та автомобілях початку століття.

Mafia: The Old Country – трейлер гри:

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Гра розробляється на базі Unreal Engine 5, що забезпечує високий рівень візуальної якості. Розробники наголошують на автентичності, тому гра буде повністю озвучена сицилійською мовою, що відповідає місцю та часу дії. Також будуть доступні субтитри кількома мовами, зокрема українською.