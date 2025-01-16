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Потенциальная угроза

Поскольку разработчики не сообщали о бета-тестировании игры Mafia: The Old Country, не сложно предположить, что прикрепленные ссылки могут быть вредоносными. не рекомендуем переходить по ним и ни в коем случае не вносить никаких данных.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country – будущая приключенческая игра от третьего лица, разработана студией Hangar 13 и издана компанией 2K. Это четвертая часть в серии Mafia, которая выступает приквелом к оригинальной игре. Релиз запланирован на лето 2025 года для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Сюжет и сеттинг

Действие игры разворачивается в начале 1900-х годов в Сицилии, в вымышленном городе Сан Челесте, который ранее появлялся в Mafia II. Игроки возьмут на себя роль Энцо Фавары, который прошел путь от детского труда в серных шахтах до вступления в криминальную семью Торризи. Игра исследует истоки мафии и предлагает глубокий линейный нарратив, возвращающий серию к ее корням.

Геймплей

Mafia: The Old Country обещает линейный, сюжетно-ориентированный игровой процесс с кинематографической средой, подобно первым двум частям серии. Игроки смогут участвовать в рукопашных боях с использованием ножей, а также в перестрелках с применением аутентичного огнестрельного оружия того времени. Кроме того, предусмотрена возможность передвижения на лошадях и автомобилях начала века.

Mafia: The Old Country – трейлер игры:

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Игра разрабатывается на базе Unreal Engine 5, что обеспечивает высокий уровень визуального качества. Разработчики отмечают аутентичности, поэтому игра будет полностью озвучена на сицилийском языке, что соответствует месту и времени действия. Также будут доступны субтитры на нескольких языках, в частности на украинском.