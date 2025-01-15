Обновление уже на подходе

В ветке форума Reddit, посвященной длительному молчанию разработчиков относительно обновлений игры, на вопросы фанатов ответил один из менеджеров сообщества GSC Game World – Никита Городивский, сообщает 24 Канал. Он заверил, что в ближайшее время выйдет новый патч, а полноценное большое обновление планируется до конца февраля.

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Городивский объяснил задержку с публикацией плана дальнейшей поддержки игры сложностью определения точных дат релизов будущих обновлений. По его словам, составление такого графика - это очень сложный процесс, поскольку "многое может пойти не так: тесты могут провалиться или возникнуть новые проблемы". Он добавил, что чуть позже компания, как и обещала, поделится планами на этот год.

Успешный старт игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass. Только за два дня после релиза продажи игры превысили 1 миллион копий. По словам совладельца GSC Game World, проект уже окупился.

Ошеломляющий успех игры поставил студию перед новыми вызовами: теперь у GSC Game World значительно большая аудитория. Это позволит разработчикам вернуть в игру элементы, которые были вырезаны во время разработки, хотя пока неизвестно, о каких именно дополнениях идет речь.